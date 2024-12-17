“Anadolu Mektebi Yazar Okumaları Programı” kapsamında gerçekleştirilen ve İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar’ın da katıldığı panelde, Cengiz Aytmatov'un eserleri ve Türk edebiyatına olan katkıları derinlemesine analiz edildi. Öğrencilerin büyük ilgi gösterdiği panelde, Aytmatov'un eserlerindeki evrensel değerler, insanlık hali ve doğa sevgisi gibi konular üzerinde duruldu. Milli Eğitim Müdürü Çağlar, bu tür etkinliklerin öğrencilerin kültürel birikimlerini artıracağına ve edebiyat dünyasına olan ilgilerini güçlendireceğine inandığını belirtti. Çağlar, panelin sonunda öğrencilere katılım belgelerini takdim ederek, bu önemli etkinliğe gösterdikleri ilgi ve katılımdan dolayı teşekkür etti.

Editör: SELDA FINDIK