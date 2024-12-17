İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar, ödül töreninde dereceye giren öğrencileri ve danışman öğretmenlerini tebrik ederek, başarılarının devamını diledi.

İlkokullar kategorisinde “En İyi Cümle ve Afiş” yarışmasında dereceye giren Huzeyfe Akkuş (İskilip Atatürk İlkokulu), ortaokullar kategorisinde “En İyi Cümle ve Afiş” yarışmasında dereceye giren Ela Kocabaş (Mecitözü Yatılı Bölge Ortaokulu) ve lise kategorisinde “Divanu Lugati't Türk Özgün Deneme Yazma” yarışmasında dereceye giren Mustafa Kemal Süzer’e (İnönü Anadolu Lisesi) Çağlar tarafından bisiklet hediyeleri verildi.

Editör: SELDA FINDIK