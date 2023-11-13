Sanatın sözlük anlamı "Duygu, tasavvuf ve fikirleri etkili bir biçimde ve göze, gönüle hitap edecek şekilde söz, yazı, resim, heykel ile ifade etme hususunda yaratıcılıktır."

Yani bir şeyi gerektiği gibi tam ve güzel yapmak için sahip olunması gereken bilgi ve ustalık...

Sanat; belli bir milletin ve topluluğun anlayış ve zevkine uygun olarak gelişmiş olan anlatım biçimi ve bu biçime göre meydana getirilmiş eserlerin bütünü olarak tanımlanır.

Sanatçı; sanat yeteneği olan, yaratıcılığı olan, güzel sanatların bir dalında eser meydana getiren kimsedir.

Sanat seven; sanattan anlayan, sanatı seven, takdir eden, koruyup kollayan kimsedir.

Sanatta amaç, güzellikleri meydana getirmektir. İnsanın aklını, fikrini, kalbini, becerisini, duygu yükünü insanlara sunmakdır.

Güzel Çorumumuzda, bu anlatımların sunumlarını yapan, öncülüğünü yapan, sanata gönül vermiş "Sanat Dostları" adı altında bir topluluk var. Sanat Dostları beş-altı sanatseverin bir araya gelmesiyle 1995 yılında oluştu. Kendi aralarında zaman zaman buluşup, sanata dair akıllarını, fikirlerini, kalplerindeki güzellikleri birbirine sunmaya çalıştılar. İlerleyen süreçte yuvarlanan kartopu gibi büyüyerek kabına sığmaz oldu. Bir kaç yıl birisinin bağ evinde, yakın köyünde, bulabildikleri kapalı mekânlarda bir araya gelerek gönüllerindeki kültürel azıkları paylaştılar. Daha sonra 1999’da ÇEKVA gönül kapılarını açarak Sanat Dostlarının sanatsal ve kültürel sunumlarının, kendi bünyesinde toplanıp yapılmasını sağlamıştır.

Bilindiği gibi ÇEKVA, merkezi İstanbul’da olan "Çorum Eğitim ve Kültür Vakfı"dır. ÇEKVA'nın kuruluşu 1995’dir. Bu tarihten günümüze, öncelikle Çorum'un Eğitim ve Kültür alanında gelişmesine katkıda bulunmayı amaç edinmiştir. ÇEKVA’nın amacı;

"Çorum un ve güzel ülkemizin Sağlık, Spor, Eğitim, Bilim, Sanat, Doğa ve Çevre Sorunlarına kalıcı çözümler üretmek; bu alanlarda birlik ve dayanışmayı sağlamak; bu amaçla çevresel sorunları daha bağımsız ve yansız yargılayacak gençlerin eğitimini özendirmek; böylece gereksinim duyulan Bilim ve Sanat Adamları yetiştirmektir."

ÇEKVA bu amaçla der ki:

"Bilim ve sanat insanları, düşünen, araştıran, soru soran ve hep yeni, güzel ve aydınlık geleceklere koşan ve de en önemlisi, toplumu aydınlatan insanlardır. Bu insanlar da bilim ve sanat ortamlarında yetişir"

İşte ÇEKVA bu amaçlarla kurulmuştur. Bunun için vardır, bunun için 1995’den günümüze tam 28 yıldır bu uğurda özveride bulunuyor. Yine bu amaçla her yıl çeşitli dallarda kurslar düzenliyor, Çorumlu üniversiteli gençleri burslarla destekliyor.

Merkezi İstanbul'da olan ÇEKVA’nın İzmir, Antalya ve Ankara' da şubesi; Çorum'da da temsilciliği vardır. Çorum ÇEKVA Temsilciliğini Eğitimci Ahmet GÜNGÖR, ÇEKVA’nın kuruluşundan bugüne büyük bir gayret ve özveriyle devam ettiriyor.

ÇEKVA yalnız burs verip, kurslar düzenlemekle kalmamış, çeşitli Bilimsel ve Sanatsal faaliyetleri ile gençliğin sosyal faaliyetlerde de yer almasını, seslerini duyurmasını sağlamıştır. ÇEKVA’nın faaliyetleri arasında yine Kültürel ve Sanatsal ağırlıklı yayınları da vardır. Önceleri " Çorumevi" adı altında bir dergi çıkarırken sonraları yayınlarına "Kitap “katmıştır.

*Rahmetli Eğitimci Tayyar KERMAN’ın

"Çorum Ağzından Derlemeler"

*Rahmetli Abdullah ERCAN’ın

"19.Yüzyıldan Günümüze Çorumlu Şairler" kitapları kaynak eser olarak elimizin altındadır.

*Çorum ve Çorumlu aşığı Rahmetli Prof. Dr. Ahmet SAMSUNLU’nun "ÇEKVA’nın 15.Yılı"kitabı, yine Ahmet GÜNGÖR’ün özverili çalışmasıyla basılmıştır.

(SÜRECEK)