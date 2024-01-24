Kahveciler Esnaf Odası, üyelerinin talepleri doğrultusunda çaya zam yaptı.

Çorum'daki kahvehane ve çay ocaklarında 5 TL’den satılan bir bardak çayın fiyatı 7,5 TL oldu.

Nescafe-kakao 20 TL olurken, Türk kahvesi ise 30 lira oldu.

Kahveciler Odası’nın belirlediği yeni tarifeyi gösteren resmi listeler ise oda görevlileri tarafından üyelere tek tek dağıtılmaya başlandı. Çay ve kahveye yapılan zam girdi maliyetlerinin artmasına bağlanırken, çay tiryakisi vatandaşların zam haberine tepkisi merak ediliyor.

İşte yeni tarife;