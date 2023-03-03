Bir sonraki büyük depremler nerelerde olabilir?

''Çorum Kuzey Anadolu Fay Hattının üzerinde. Bu kuşak Dünyanın en aktif büyük depremler oluşturabilen kuşakların üzerinde. Bingöl Karlıova'dan Marmara Denizine kadar büyük deprem üretme enerjisini boşalttı. Marmara bekliyoruz, Erzincan ile Karlıova arasındaki kesimi bekliyoruz. Aşağı yukarı 7.4 büyüklüğünde deprem olabilir Yedisu Fayı üzerinde. Burada en son deprem 1794 yılında oldu. Epey zaman geldi. Endişe ettiğimiz yerlerden biri bu. Daha önce sorduklarında Kahramanmaraş derdik. Orası bitti. Onun haricinde Marmara ve Yedisu Fayı diyorduk bir de İzmir bölgesini ifade ediyorduk.''

Depreme hazır mıyız? Mesela Çorum depreme hazır mı?

''Bu soru çok doğru Çorum depreme hazır mı? Yerel merkez ve yönetimde hangi parti olursa olsun Çorum depreme hazır mı? Bu kentimiz depreme dirençli bir alan değilse bugün olmazsa yarın deprem burası sınanacak çoğu insanımızı toprağa gömeceğiz demektir. Son 100 yılda 150 binden fazla insanımız öldü. Artık bu soruyu sormayalım mı? Depreme hazır mıyız? Bu soru her ilde sorulması ve gereğinin de yapılması lazım. 3 senede 5 senede bir şey olmaz hele 50 sene ooo kim öle kim kala mantığıyla devam edemeyiz. Ülkeyi yönetenlerin ve yerel yönetimlerin kenti ona göre hazırlama zorunluluğu var. Başka türlü olmuyor. Bizde kentler nasıl gelişiyor İstanbul gibi. Vatandaşlar gecekondu vs yapıyor. Devlet oraya su getiriyor. Bir bakmışsın orası kentleşmiş. Gecekondu mantığıyla bir büyüme oluyor. Olmamalı. Şu bölgeye sakın ola imar vermeyin. O bölge yeşil alan olmak zorunda. Deprem açısından en riskli bölge diyebilmeliyiz.''

