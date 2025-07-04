Çorum İcra Dairesi, 5 litrelik 3 bin 696 adet Yudum ve 3 bin 692 adet Bizim ayçiçek yağını icradan satışa çıkardı.

Borç nedeniyle depoda kalan yağların ilk satış ihalesi 6 Ağustos Çarşamba saat 10:24'te gerçekleştirilecek.

MUHAMMEN BEDELİ 1 MİLYON 330 BİN LİRA

Muhammen bedel 1 milyon 330 bin TL olarak belirlenen bu özel satışın ikinci artırma ihalesi ise 3 Eylül'de başlayacak ve 10 Eylül'e kadar sürecek.

bu zeytinyağları için açılacak olan ihale, ilgi çekici bir fırsat sunuyor. Satışa iştirak etmek isteyen alıcılar, zeytinyağlarını inceleme fırsatına sahipler.

Muhabir: Haber Merkezi