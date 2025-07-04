Çorum Huzurevi ile Kamile-Hacı Ahmet Akdağ Huzurevi sakinleri ve Sevgi Evleri’nde kalan çocuklar için Millet Bahçesi Sosyal Tesisleri’nde düzenlenen kahvaltıya Çorum Valisi Ali Çalgan, Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Sahit Aydın da katıldı.

Misafirlerini karanfillerle karşılayan Belediye Başkanı Aşgın ve Vali Çalgan, kahvaltı boyunca yaşlılarla ve çocuklarla yakından ilgilenip sohbet etti.

NESİLLER BULUŞTU

Aile Yılı kapsamında yapılan etkinliğin Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü’nden hizmet alan yaşlılar, engelliler ve koruma bakım altındaki çocukları biraraya getirdiğini söyleyen Sahit Aydın ise “Nesiller buluşuyor” sloganıyla dede - nine - torunun bir araya gelerek eğlenceli vakit geçirmesi, çocuklarımızın kültürel değerlerini güçlendirerek büyüklerimizin hayat tecrübelerinden faydalanması sağlanmıştır. Bu sayede yaşlılarımız, engellilerimiz ile çocuklarımızın kaynaşması ve aile ilişkilerinin artması amaçlanmıştır” dedi.



“GÜNGÖRMÜŞLER

BAŞIMIZIN TACI”

Programda konuşan Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, şehre emek veren büyüklerle bir arada olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Başkan Aşgın, “Her fırsatta güngörmüşlerimizle birlikte olmaya, dertleşmeye, sohbet etmeye çalışıyoruz. Bugün de sizlerle beraber olmaktan mutluluk duyuyorum. Rabbim birliğimizi ve beraberliğimizi daim etsin. Güngörmüşler bizim başımızın tacı. Her türlü saygıyı hak ediyorlar. Küçüklerimiz de geleceğimiz için umudumuz. Çocuklarımızı ve büyüklerimizi bu programda buluşturmanın mutluğunu yaşıyoruz. Davetimize katılarak bizlere bu mutluluğu yaşattığınız için teşekkür ederiz.” dedi.

Vali Çalgan da katıldığı Güngörmüşler Buluşması’nda etkinliğin çok güzel bir birlikteliğe vesile olduğunu, örnek bir Türk ailesi fotoğrafı gördüğünü vurguladı.

Vali Çalgan: “Şükürler olsun ki Çorum’da herkes sevdiğiyle beraber olabiliyor. Herkes ihtiyaç duyduğu sevgiyi fazlasıyla bulabiliyor. Bu paha biçilemez bir duygu. Çocuklarımız büyükleri tarafından sevilirken, büyüklerimiz küçükleri tarafından sayılıyor. Sevgi ve saygının olduğu yerde güzellik olur. Bu güzel etkinliğe imza atan, Belediye Başkanımız ile ekibine, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürümüz ve personeline çok teşekkür ediyorum. Allah hepimize sağlık, sıhhat ve huzur versin” diye konuştu.

GOLF ARACIYLA GEZİ

Kahvaltıya katılan yaşlılar daha sonra Vali Çalgan ile birlikte Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın’ın sürdüğü golf aracı ile Millet Bahçesi’ni ve Çoruminia’yı gezdi.