Milli Eğitim Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı arasında yapılan işbirliği kapsamında BİZ projesi çerçevesinde okula yeni başlayan öğrencilerin okul ortamına ve öğretmenlerine alışmasını sağlamak, oyunlar ve etkileşimli etkinlikler ile kaygılarını azaltmak, aile ilişkilerini güçlendirmek, ailelerin öğretmenlerle tanışması ve iletişim kurması için fırsatlar sunmak, farklı kültürlerden gelen öğrencilerin ve ailelerinin bir araya gelerek kaynaşmalarını sağlamak, velilere çocuklarının eğitimi konusunda rehberlik etmek için ilkokula başlayan öğrencilere ve ailelere yönelik faaliyetler yapılması planlandı.



Eğitime ilk kez adım atan çocuklar ve ailelerine yardımcı olmayı amaçlayan proje kapsamında İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Sahit Aydın ve her iki kurumda görevli uzmanlar Adnan Menderes İlkokulu 1.sınıf öğrenci velileri ile bir araya geldi. Programda velilere yönelik sinema, söyleşi ve tiyatro gösterileri yapıldı.

İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar, ailenin eğitim sürecine etkin katılımının eğitim öğretim çalışmalarının etki ve kalitesini arttıracağını, öğretmen-öğrenci-veli iletişiminin güçlü olmasının eğitime büyük katkı sağlayacağını ifade etti.