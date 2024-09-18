Bu kapsamda Çorum İl Tarım ve Orman Müdürü Hayrullah Göktekin, Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar, Ticaret İl Müdürlüğü Şube Müdürü Durmuş Buyruk, Çorum Bakkallar ve Bayiler Odası Başkanı Özkan Şanal ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeli, okul kantinlerinde geniş çaplı denetimler gerçekleştirdi.

Denetimlerde, kantin ve yemekhanelerin hijyen koşulları, satışa sunulan gıdaların son tüketim tarihleri, etiket bilgileri ve soğuk zincir gerektiren ürünlerin muhafaza şartları gibi birçok kriter titizlikle incelenerek, işletmelerin teknik koşulları, gıda izlenebilirlik evrakları ve personelin gerekli hijyen eğitim belgeleri kontrol edildi.

Kantin çalışanlarına, hijyen kurallarına uymanın önemi konusunda detaylı bilgilendirmeler yapılırken, öğrencilerin sağlığını riske atacak herhangi bir duruma karşı önleyici tedbirler alınması gerektiği vurgulandı.

Yapılan denetimler sonucunda; okul kantin ve yemekhanelerine yönelik resmi kontroller eğitim-öğretim yılı boyunca aralıksız süreceği vurgulanırken, “Güvenilir olmayan gıdaların satışa sunulmaması için bu denetimler etkin bir şekilde devam edecek ve uygunsuzluk tespit edilen işletmelere gerekli yaptırımlar uygulanacaktır” denildi.

Ayrıca veliler ve öğrenciler de gıda denetim ve kontrolünde aktif rol almaya davet edilerek, karşılaştıkları olumsuzlukları Alo 174 Gıda Hattına bildirmeleri istendi.

Editör: HABER MERKEZİ