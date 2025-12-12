AK Parti İl Başkanı Av. Yakup Alar, Çorum’un uzun yıllardır beklediği Yeni Defterdarlık Hizmet Binası projesinin yatırım programına alındığını açıkladı. Alar, Milletvekilleri Av. Yusuf Ahlatcı ve Av. Oğuzhan Kaya ile birlikte yürüttükleri yoğun girişimler ve yakın takipler sonucunda projenin resmi sürecinin başlatıldığını belirtti.

Gülabibey Mahallesi’nde inşa edilecek yeni hizmet binasının 4.493 m2 arsa üzerinde, 7 katlı modern bir yapı olarak ve toplam 9.807 m2 kapalı alan ile planlandığını kaydeden Alar, “Projenin tamamlanmasıyla birlikte Defterdarlığa bağlı tüm birimler ile Hasanpaşa ve Çorum Vergi Daireleri tek çatı altında toplanacak. Böylece vatandaşlar işlemlerini daha hızlı, erişilebilir ve konforlu bir ortamda gerçekleştirebilecek” dedi.

Yeni binada 180 kişilik konferans salonu, 200 personele hizmet verecek yemekhane ve mutfak, 300 personelin görev yapabileceği ofis ve servis alanları, bodrum katta 10 araçlık kapalı otopark, bahçede 55 araçlık açık otopark yer alacağını söyleyen Alar, “Modern standartlarda tasarlanan proje, hizmet kalitesinin artırılmasını hedefliyor.

Gazi Caddesi’ndeki mevcut Defterdarlık binasının deprem testlerinde riskli yapı olarak tespit edilmesi üzerine yıkım kararı alınmıştı. Bu süreçte birimler geçici adreslerde hizmet vermeyi sürdürüyor. Yeni binanın tamamlanmasıyla tüm birimler yeniden tek merkezde toplanacak.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın 09.12.2025 tarihli oluru ile proje, arsa karşılığı yapım modeliyle ihale sürecine alındı. İhale hazırlıklarının 2026 yılı Şubat ayında tamamlanması öngörülüyor” ifadelerini kullandı.

AK Parti İl Başkanı Alar, projeye destek veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’a ve emeği geçen tüm kurumlara teşekkür ederek, “Şehrimizin ihtiyaçlarını karşılayan projeleri Çorum’a kazandırmak için çalışmaya, takip etmeye ve üretmeye kararlılıkla devam edeceğiz.” dedi.

Muhabir: Haber Merkezi