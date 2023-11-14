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Bahçelievler Mahallesi Dumlupınar 16. Sokak’ta bulunan Hasan B.(66)’e ait müstakil ev 8 ay aradan sonra 6. kez soyuldu.İkametinde meydana gelen son hırsızlık olayında 3 tekerlekli elektrikli aracı çalınan Hasan B. evine güvenlik kamerası taktırarak tedbir almasına rağmen 8 ay sonra pencereleri bir cisimle zorla açarak eve giren hırsızlar, evde bulunan 35 metrelik seyyar kablo ile güvenlik kameraları ve kayıt cihazını da çalarak ortadan kayboldu.

“NADIK KADERİNE TERK EDİLDİ”

Daha önceki hırsızlık olaylarında da tavukları dahil evinde bulunan bir çok eşyası çalınan emekli vatandaş, Dumlupunar Mahallesi (Nadık)’ın kaderine terk edildiğini belirterek, “Bu semtte yetkililer gözlerini ve kulaklarını kapatmış durumda. Burada yaşayan vatandaşlar adeta kaderine terkedilmiş ne mallarının nede canlarının güvenliği var.

Kentin hemen hemen her noktası emniyet ve belediyeye ait kamera sistemleri ile gözetlenirken Nadık bölgesinde hırsızı, haydutu cirit atıyor. Alın terimizle kazandığımız üç beş kuruşa göz dikiyorlar. Daha önce 5 defa soyulan evim, 6. kez hırsızlar tarafından soyuldu. Hırsızlığın önüne geçmek için kamera taktırmıştım, şimdi güvenlik kameramızı da çaldılar.” dedi. Hasan B. olayların arttığı Nadık semtinde gereken güvenlik önlemlerinin alınmasını istedi.