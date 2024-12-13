Çorum’da huzur ve güvenin sağlanması amacıyla İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından Kasım ayında yapılan çalışmaların sonuçları, bugün düzenlenen basın toplantısında kamuoyuna duyuruldu.

Vali Ali Çalgan, İl Emniyet Müdürü Arif Pehlivan ve İl Jandarma Komutanı Albay Naim Çetinkaya’nın da katıldığı toplantıda Kasım ayında yapılan operasyonlar ve denetimlerle ilgili önemli verileri paylaştı.

ASAYİŞ OLAYLARININ YÜZDE 92’Sİ AYDINLATILDI

Çorum’da Kasım ayında toplamda bin 633 asayiş olayının meydana geldiğini aktaran Vali Ali Çalgan bu olayların %92,03’ünün aydınlatıldığının, bu kapsamda 374 kişinin gözaltına alındığını, bunlardan 82’sinin tutuklanarak cezaevine gönderildiğini bildirildi. UYUŞTURUCUYLA MÜCADELE SÜRÜYOR

Vali Çalgan, uyuşturucu ile mücadelenin aralıksız sürdürdüğünü kaydeden ÇAlgan, Kasım ayında gerçekleştirilen operasyonlarda, 248 gram metamfetamin, 292 gram kubar esrar, 733 gram bonzai ve 9.476 adet sentetik ecza ele geçirildiğini, uyuşturucu ticareti nedeniyle 53 kişi yakalanarak adli makamlara sevk edildiğini bildirdi. Ayrıca, uyuşturucu ile mücadelede 557 anneye yönelik eğitim çalışmaları ve 701 vatandaşa bilgilendirme çalışması yapıldığını sözlerine ekledi.



TERÖRLE MÜCADELE ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Çalgan, FETÖ, DEAŞ ve PKK/KCK gibi terör örgütlerine yönelik operasyonların devam ettiğini söyledi. Kasım ayında FETÖ'ye yönelik düzenlenen "KISKAÇ-30" operasyonunda 17 kişi hakkında işlem yapıldığını kaydeden Çalgan, şöyle devam etti: “10 şahsın ifadesi alınarak Çorum Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları gereğince serbest bırakılmış, Sulh Ceza Hâkimliğince 2 şahsa adli kontrol, 3 şahsa tutuklama kararı verilmiş olup, firari olan 2 şahsın yakalanması için çalışmalar devam etmektedir.

DEAŞ Terör Örgütünün faaliyetlerinin tespit edilmesine yönelik yapılan çalışma kapsamında 1 şahıs hakkında adli işlem yapılmış, şahıs sevk edildiği adli mercilerce Adli Kontrol Şartıyla serbest bırakılmış, 1 şahıs hakkında Kamu Güvenliği açısından tehdit oluşturduğundan idari işlem yapılmış ve sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilmiştir. PKK/KCK terör örgütüne yönelik yapılan çalışmalarda Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının Soruşturma Dosyası kapsamında Terör Örgütünün Propagandasını Yapma (PKK/KCK) suçundan 1 şahıs 25.10.2024 günü ilimiz merkezinde yapılan operasyon neticesinde yakalanarak gözaltına alınmış, aynı gün Ankara 5.Sulh Ceza Hâkimliğince kişi hakkında verilen Adli Kontrol (Yurtdışına Çıkmama) kararı ile serbest bırakılmıştır.”

TRAFİK DENETİMLERİNDE 94 BİN ARAÇ KONTROL EDİLDİ

Vali Ali Çalgan, trafik güvenliğini artırmaya yönelik olarak yapılan denetimlerde 94 bin 34 aracın kontrol edildiğini, kurallara uymayan 21 bin 783 sürücüye işlem yapıldığını açıkladı. Çalgan, 550 aracın trafikten men edildiğini, 991 okul servis aracının denetlendiğini ve 9 okul servisinin trafikten men edildiğini kaydetti. Ayrıca, okul çevrelerinde yapılan denetimlerde 529 araç ve bin 697 şahsın sorgulandığını aktardı.

SİBER SUÇLARLA MÜCADELEDE 181 WEB SİTESİ ENGELLENDİ

Çalgan, internet üzerinden gerçekleştirilen yasa dışı faaliyetlere karşı siber suçlarla mücadeleye de devam edildiğini vurguladı. Kasım ayında, yasa dışı bahis oynatılan 80 site ve müstehcen içerik barındıran 101 siteye erişim engeli geldiğini belirten Çalgan, ayrıca oltalama (phishing) saldırıları sonucu 77 web sitesi üzerinden yapılan dolandırıcılık faaliyetlerinin de önlendiğini dile getirdi.

Vali Çalgan, kadına yönelik şiddetle mücadele çalışmalarının da devam ettiğini belirterek, 273 tedbir kararı alındığını ve bin 627 kişiye KADES uygulaması hakkında bilgilendirme yapıldığını ifade etti.

ÇORUM’DA GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞINA GEÇİT YOK

Kasım ayında gerçekleştirilen operasyonlarda 17 düzensiz göçmen yakalanarak geri gönderme merkezlerine teslim edildiğini aktaran Vali Çalgan, göçmen kaçakçılığına karşı yürütülen mücadelenin kararlılıkla sürdüğünü vurguladı.

KIŞ AYLARINDA TRAFİK GÜVENLİĞİNE DİKKAT

Son olarak, kış mevsimi nedeniyle trafik güvenliğine dikkat edilmesi gerektiğini söyleyen Vali Çalgan, sürücülerin kış lastiği kullanmalarının ve trafik kurallarına uymalarının büyük önem taşıdığını ifade etti.

Vali Çalgan, açıklamasını, 24 saat her hal ve şartta, büyük bir özveriyle görev yapan Emniyet ve Jandarma teşkilatı mensuplarına teşekkür ederek sonlandırdı.