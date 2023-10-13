Tahmini Okuma Süresi: dakika

İl Emniyet Müdürlüğü tarafından kentin çeşitli bölgelerinde şok uygulamalar yapılıyor. Polis ekiplerinin yaptığı çalışma ve araştırmalar neticesinde 4-11 Ekim 2023 tarihleri arasında Bin 886 şahsın daha GBT kontrolünün yapıldığı belirtildi.

Yapılan uygulamada 15 adet ateşli silah (6 ruhsatsız tabanca, 8 tüfek ve 1 kurusıkı tabanca), 197 adet fişek (108 adet tabanca ve 89 adet av tüfeği fişeği), 4 adet kesici-delici alet, 63 adet sentetik ecza maddesi ele geçirildiği, 339 adet aracın kontrol edilerek, 10 araca 39 bin 839 TL idari para cezası uygulandığı da belirtildi.

İl Emniyet Müdürlüğü tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada, “Halkımızın huzur ve güvenliğine yönelik çalışmalarımız aralıksız olarak devam edecektir” denildi.