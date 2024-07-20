Çorum’da çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre Çepni Mahallesi muhtarlığı karşısında çay ocağı işleten Satılmış N. ile Leven K. arasında bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın alkolünde etkisi ile kavgaya dönüşmesi üzerine Satılmış K., işyerinde bulunan bıçakla Levent K.'yı göğsünden bıçakladı.

Yaralı Levent K., bir arkadaşı tarafından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralı acil müdahaleye alınırken, şüpheli Satılmış N., polis tarafından gözaltına alındı.