Brent petrol fiyatlarında dalgalanmayla, benzin ve motorin fiyatları da indirim ve zam haberleriyle değişkenlik gösteriyor. Bugün akaryakıt litre fiyatlarında indirim ya da zam var mı? 15 Mart 2024 benzin motorin (mazot) fiyatları ne kadar, güncel akaryakıt fiyatları kaç TL? Benzin litre fiyatı ve motorin litre fiyatı kaç para, dizel yakıt ne kadar oldu?

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.

BENZİN VE MOTORİNE ZAM GELDİ

Benzin grubunda 1 lira 53 kuruş, Motorin grubunda ise 1 lira 10 kuruşluk zam pompa fiyatlarına yansıdı.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Zam sonrası akaryakıt pompa fiyatlarına göre;

Çorum'da motorin litre fiyatı 43.16 liradan satılıyor.

Benzinin litresi ise ortalama 43.36 liradan satılıyor.