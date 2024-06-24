Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), işverenlerin talebi doğrultusunda güncel açık iş ilanlarını her gün sitesinde yeniliyor. Ancak hemen her hafta yeni istihdamlar için ilan veren işletmeler, çalışacak insan bulmakta zorlanıyor.

İŞKUR verilerine göre, Çorum’da bu hafta tam 33 beden işçisi için istihdam ilanı açıldı.

Hemen her hafta rakamların benzer şekilde devam ettiği Çorum'da, firmaların çalıştıracak niteliksiz eleman ihtiyacı da artmaya devam ediyor. Depo, fabrika, kafe, AVM gibi pek çok iş kolu ve türünde aranan beden işçilerinin neden bulunamadığı ise bilinmiyor.