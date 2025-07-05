Türkiye'de nadir olarak görülen ve nesli tükenmekte olan kuş türleri arasında yer alan “kara leylek” Çorum merkez Yoğunpelit Köyü’nde görüntülendi.

Daha önce Sungurlu’nun Eşme Köyü’nde bir doğasever tarafından cep telefonu ile kayıt altına alınan kara leyleğe, şimdi de Yoğunpelit Köyü’nde rastlandı.

Yiğit Ali Seyis tarafından cep telefonu ile çekilen kara leylek, Yoğunpelit semalarında süzülmeye, arazide gezinmeye devam ediyor.

Doğaseverler bu tür canlılara sahip çıkılmasını ve korunmasını istiyor.

Muhabir: Haber Merkezi