Vatandaşlar, rotalarını belirlerken sıklıkla "Çorum'da nerede kamp yapılır? Çorum'da karavanla gidilecek yerler nerede?" sorusunu araştırıyorlar.

Karavan tutkunlarının ilgi odağı haline gelen Çorum, benzersiz doğal güzellikleri ve tarihi zenginlikleriyle keşfedilmeyi bekliyor. Ancak, "Çorum'da nerede kamp yapılır? Çorum'da karavanla gidilecek yerler nerede?" sorusuyla başlayan araştırmalar, şehrin görülmesi gereken en güzel noktalarını ortaya çıkarmak için önemli bir adımı oluşturuyor. İşte merak edilen detaylar...

Çorum'da karavanla nereye gidilir?

Çorum'un keşfedilmeyi bekleyen gizli güzelliklerinden birçoğu, karavanla gezip görebileceğiniz noktalardan oluşuyor.

Çorum'da aile ve arkadaşlarınızla keyifli kamp deneyimleri yaşayabileceğiniz birçok bölge bulunuyor. Ücretli ve ücretsiz kamp alanları hakkında bilgi almak için kampyerleri.org adresini ziyaret edebilirsiniz. Ayrıca yeni kamp alanları keşfetmek isterseniz veya kamp yapmaya başlamak istiyorsanız, aşağıdaki listeye göz atmayı unutmayın.

İşte Çorum'daki kamp alanlarının detaylı listesi;

Başköy Kamp Alanı:

Kargı ilçesine bağlı Başköy Köyü, ormanlık alanlarıyla kamp ve piknik yapmak isteyenler için ideal bir seçenek sunuyor. Toplu taşıma imkanı bulunmayan bu bölgeye kendi aracınızla ulaşmanız gerekiyor. Köyde herhangi bir tesis bulunmaması nedeniyle yiyecek ve ekipmanlarınızı yanınızda getirmeniz önemli.

Abdullah Yaylası Kamp Alanı:

Kargı ilçesine bağlı Abdullah Yaylası, Çorum'un en yüksek dağı olan Köse Dağı'nın eteklerinde yer alıyor. 22 yataklı konaklama tesisi, 120 kişi kapasiteli restoran ve geniş piknik alanlarıyla donatılmış olan bu yaylada trekking, bisiklet turu gibi aktiviteler de yapabilirsiniz.

İncesu Kanyonu Kamp Alanı:

Çorum'un Ortaköy bölgesine bağlı İncesu Köyü'nde bulunan bu kanyon, toplu taşıma araçlarıyla ulaşılabilen ücretsiz bir doğal güzelliği sunuyor. Kanyon içinde piknik yapabileceğiniz alanlar bulunmakta olup, Kybele Kabartması'nı görmek için trekking yapabilirsiniz.

Çatak Tabiat Parkı Kamp Alanı:

Çaylayla ve Çatak arasında yer alan bu tabiat parkı, çeşitli olanaklar sunarak kamp ve piknik yapmak isteyenler için ideal bir ortam sağlıyor. Ücretli girişlerle birlikte çeşme, büfe, dereler, kamelya, kır evi, tuvalet, mescit gibi imkanlar bulunuyor.

Kargı Yaylası Kamp Alanı:

Kargı ilçesine bağlı Tepelice bölgesinde bulunan bu yayla, saf ormanlarla kaplı geniş bir alana sahip. Toplu taşıma imkanı olmamasına rağmen asfalt ve stabilize yollarla rahatlıkla ulaşılabilir. Yaylada herhangi bir tesis bulunmamakta, bu nedenle yiyecek ve içeceklerinizi yanınızda götürmeniz gerekmekte.

Obruk Barajı Kamp Alanı:

Oğuzlar ilçesine bağlı olan Obruk Barajı kıyısında piknik ve kamp yapabilirsiniz. Barajın kıyısında bir restoran bulunmakta olup, restoran imkanlarından faydalanmak isteyenler ücret ödemek zorundalar. Diğer kıyı taraflarında işletme bulunmadığı için ücretsiz kamp ve piknik yapılabilir.

Aşıkoğlu Kampı:

Boğazkale'de bulunan bu tesiste karavan kampı yapma imkanı sunulmaktadır. Misafirler, aynı zamanda oda konaklaması da tercih edebilirler. Tesiste duş, tuvalet ve restoran gibi olanaklar bulunmakta, Boğazkale Müzesi'nin yanı başında konumlanmıştır.

Sıklık Tabiat Parkı Kamp Alanı:

Çorum merkeze bağlı olan ve Çorum Kent Ormanı sahası içinde yer alan Sıklık Tabiat Parkı, kamp ve piknik yapmak isteyenlere mescit, tuvalet, ateş yakma alanı gibi olanaklar sunuyor. Ücretli girişlerle birlikte toplu taşıma ya da kendi aracınızla ulaşabilirsiniz.

İskilip Yaylaları Kamp Alanı:

İskilip ilçesinin kuzeyinde bulunan bu yaylalar, doğa ile iç içe kamp ve piknik yapmak isteyenler için ideal bir seçenek sunuyor. Yaylalara toplu taşıma araçlarıyla ulaşım sağlanamamakta, bu nedenle kendi aracınızla gelmeniz gerekmekte.

Gölünyazı Milli Parkı Kamp Alanı:

Laçin'e bağlı olan bu milli park, işletme ve tesislerden yoksun olup, doğal güzellikleriyle dikkat çekmektedir. Ücretsiz girişlerle ziyaret edilebilen parkta dış çekimler için uygun alanlar bulunmakta olup, ziyaretçilerin yiyecek ve içeceklerini yanlarında getirmeleri önerilmektedir.

İbikçam Barajı Kamp Alanı:

Boğazkale sınırları içinde yer alan bu barajda kamp ve piknik yapma imkanı bulunmaktadır. Çeşme, tuvalet, mescit gibi olanaklar bulunmakta olup, yiyecek ve içecek ihtiyaçlarınızı yanınızda getirmeniz gerekmektedir. Ücretsiz girişlerle ziyaret edilebilen bu alan, doğayla baş başa kalmak isteyenler için idealdir.

Kunduzlu Yaylası Kamp Alanı:

Bayat ilçesine bağlı olan Kunduzlu köyünde bulunan bu yayla, doğal güzellikleriyle öne çıkan bir bölgedir. Ücretsiz girişlerle ziyaret edilebilen yaylada herhangi bir tesis bulunmamakta, bu nedenle yiyecek ve içeceklerinizi yanınızda getirmeniz gerekmektedir.

Kuşçaçimeni Yaylası Kamp Alanı:

Çorum'a 100 kilometre uzaklıkta yer alan bu yayla, sessiz ve sakin bir ortamda kamp yapmak isteyenler için idealdir. Toplu taşıma araçlarıyla ulaşım sağlanamamakta, bu nedenle kendi aracınızla gelmeniz gerekmektedir. Yaylada herhangi bir tesis bulunmamaktadır, bu yüzden tüm ihtiyaçlarınızı yanınızda getirmeniz gerekmektedir.

Laçin Yeşil Göl Kamp Alanı:

Laçin'de bulunan bu gölde kamp ve piknik yapabilirsiniz. Gölette et ve tavuk ürünlerinin satıldığı bir tesis bulunmaktadır. Kamp ve piknik için mangal malzemelerinizi temin edebilirsiniz. Gölette tuvalet, duş ve elektrik imkanları bulunmamakta, bu nedenle tüm ihtiyaçlarınızı yanınızda getirmeniz gerekmektedir.

Seydim Göleti Kamp Alanı:

Çorum - Çankırı yolu üzerinde yer alan bu gölette piknik, olta balıkçılığı, kamp ve trekking gibi aktiviteler yapabilirsiniz. Gölette işletmeler ve tesisler bulunmamakta, bu nedenle yiyecek ve içeceklerinizi yanınızda getirmeniz gerekmektedir. Toplu taşıma araçlarıyla ulaşım sağlanamamakta, ancak Çorum - Çankırı yolu üzerindeki servislere binerek ulaşım sağlayabilirsiniz.

Karaca Yaylası Kamp Alanı:

Osmancık ilçesine bağlı Başpınar Köyü yakınlarında bulunan bu yayla, çam ağaçları arasında huzurlu bir atmosfer sunmaktadır. Yaylada herhangi bir tesis bulunmamakta, bu nedenle yiyecek, içecek ve ekipmanlarınızı yanınızda getirmeniz gerekmektedir.