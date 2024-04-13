Çorum’da 9 günlük Ramazan Bayram tatilinin ardından memleketlerine giden vatandaşlar dönüş yolculuğunda yoğunluk oluşturdu.

Bayram öncesi trafikte yaşanan yoğunluk bu kez dönüş yolunda gözlendi. Dönüş yolculuğunu son günlere bırakan sürücüler zaman zaman yollarda yoğunluk oluşturdu.

İstanbul’u Karadeniz’e ve Doğu Anadolu’ya bağlayan Osmancık geçişi ile Ankara-Çorum-Samsun Karayolu’nda trafik normal seyrinin 2-3 katı arttı.

Ekipler olası kazaların önüne geçmek için kentin belirli noktalarında trafik tedbirlerini arttırdı.

Editör: HABER MERKEZİ