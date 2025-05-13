Hitit Üniversitesi Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Erdal Komut’un istifasının ardından Başhekimliğe vekaleten İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkanı Opr. Dr. Mehmet Kılıç görevlendirildi.

Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde Göğüs Cerrahisi Uzmanı olarak çalışırken, Sağlık İl Müdürü Prof. Dr. Sinan Zehir tarafından Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkanlığı görevine getirilen Mehmet Kılıç, Başhekim Komut’un istifasının ardından yine Sinan Zehir tarafından vekaleten Başhekimliğe getirildi.

Editör: KEMAL YOLYAPAR