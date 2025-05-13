Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü Ankara Devlet Türk Halk Müziği Korusu, “Hz. Ali Deyiş ve Nefes Dinletisi” ile Çorum’da sahne alacak.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada Devlet Tiyatro Salonu’nda 15 Mayıs 2025 Perşembe günü saat 19.00’da başlayacak olan konsere tüm Çorumlular davet edildi. Ücretsiz olarak düzenlenecek olan konser dinleyicilere derin bir manevi yolculuk vaat ediyor.

Konserde, Hz. Ali’nin öğretilerine ve Alevi-Bektaşi geleneğine ait deyişler, nefesler ve türküler seslendirilecek. Müziğin, derin anlamlar taşıyan sözlerle buluştuğu bu özel etkinlik, dinleyicilere hem tarihsel bir bakış açısı hem de ruhani bir deneyim sunacak.

Ankara Devlet Türk Halk Müziği Korusu'nun usta sanatçılarından oluşan topluluk, bu önemli kültürel etkinlikle Çorumlu sanatseverlerle buluşacak. Ayrıca, dinletinin repertuarında yer alan eserler, Hz. Ali'nin insanlık ve adalet anlayışıyla harmanlanarak izleyicileri derinden etkileyecek.

Editör: Haber Merkezi