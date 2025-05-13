AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM İçişleri Komisyonu Üyesi Av. Oğuzhan Kaya, AK Parti Genel Merkezi tarafından Ağrı ve Iğdır illerinden sorumlu koordinatör milletvekili olarak görevlendirildi.

Yeni görev kapsamında Milletvekili Kaya, söz konusu illerdeki AK Parti teşkilatlarının koordinasyonunu sağlayacak, saha çalışmalarına bizzat katılacak ve bölgedeki teşkilat yapısını güçlendirmeye yönelik stratejik çalışmalarda bulunacak.

AK Parti İl Başkanı Av. Yakup Alar da konuyla ilgili açıklama yaparak, Kaya’yı tebrik etti. Alar, “AK Parti Genel Merkezi tarafından Ağrı ve Iğdır koordinatörü olarak görevlendirilen Milletvekilimiz Av. Oğuzhan Kaya'yı tebrik ediyor, görevinde başarılar diliyorum. Bölgeye katkılarının önemli olacağına gönülden inanıyorum” ifadelerini kullandı.

Editör: Haber Merkezi