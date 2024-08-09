Çorum Valiliği Merkez Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından yürütülen “Arıları Yaşat Geleceğini Kazan” isimli Avrupa Birliği projesi kapsamında eğitimlerini tamamlayan genç arıcılar, diğer arı ürünleri üretiminin yanında ilimizde ilk defa arı zehri üretimini yaparak katma değerli ürünlerin üretiminde genç nüfusun tarım sektöründe yer alması ile arıcılık ve arı ürünlerinin çeşitlendirilmesini yaygınlaştırmayı başardı.

“Arıları Yaşat Geleceğini Kazan” projesi ile arıcılık mesleği ve arı ürünlerinin üretimi konusunda eğitim alan genç arıcılar, ilimizde ilk kez arı zehri üretmeyi başardı. AB destekli proje kapsamında verilen eğitimlerin ardından, 4 genç arıcı Ordu Arıcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü’nün hazırladığı ve DOKAP tarafından desteklenen proje ile arı zehri üretimine hak kazandı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Avrupa Birliği ve Mali Yardımlar Dairesi Başkanlığı'nın “Ne Eğitimde Ne İstihdamda Olan Gençlere Yönelik İşgücü Piyasası Destek Programı Operasyonu” kapsamında desteklenip Çorum Valiliği Merkez Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından yürütülen proje uyarınca teorik ve uygulamalı eğitimler tamamlandı.

Eğitimini tamamlayan 4 genç arıcı Ordu Arıcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü tarafından hazırlanan ve Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı (DOKAP) tarafından desteklenen “Karadeniz Bölgesinde Arı Ürünleri Üretiminin Çeşitlendirilmesi Projesi” uyarınca arı zehri üretecek arıcılar arasında yer almaya hak kazandı.

Proje tanıtım toplantısı ve arı zehri üretim ekipmanı dağıtım törenine, Çorum’dan da “Arıları Yaşat Geleceğini Kazan” projesi ekibi ile arı zehri üretecek kursiyer arıcılar katıldı.

Gerçekleştirilen törende, arı zehri üretimi konusunda eğitim alarak sertifika ve arı zehri üretimi için gerekli makine ekipmanları almaya hak kazanan kursiyer arıcılara, belgeleri ve ekipmanları Ordu Valisi Muammer Erol ve diğer protokol üyeleri tarafından verildi.