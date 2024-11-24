İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri tarafından 15 – 22 Kasım 2024 tarihleri arasında il merkezinde asayiş ve güvenliğin sağlanması amacıyla yürütülen görevler kapsamında; meydana gelen olaylar, yapılan şok uygulamalar ve şüphe üzerine yapılan araştırmalar ve çalışmaların sonuçları kamuoyu ile paylaşıldı.

Bu kapsamda il merkezinde 94 adet sabit-seyir halinde ve umuma açık yerler üzerinde uygulama yapılırken, uygulamalarda 29 kahvehane/kıraathane, 21 kafe, 25 çay ocağı, 11 oyun salonu ve 13 otopark kontrol edildi.

Uygulamalar sırasında 5 bin 173 şahıs sorgulanırken, 5 aranan şahıs yakalandı.

Denetimlerde 22 adet ateşli silah (10 ruhsatsız tabanca, 5 kurusıkı tabanca, 7 tüfek), 4 adet kesici-delici alet, 15 adet şarjör, 127 adet fişek (123 adet tabanca fişeği ve 4 adet av fişeği), 1.421 adet sentetik ecza maddesi, 4 adet extacy, 1 gr metamfetamin, 6.31 gr esrar, 69.76 gr sentetik kannobinoid, 9,62 gr uyuşturucu madde içerikli tütün, 2 adet payp ele geçirildi.

2 bin 506 aracın kontrol edildiği uygulamalarda 6 araca 43.109 TL idari para cezası uygulandı.

Konuyla ilgili yapılan açıklamada: “Halkımızın huzur ve güvenliğine yönelik çalışmalarımız aralıksız olarak devam etmektedir” görüşüne yer verildi.

Editör: HABER MERKEZİ