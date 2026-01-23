Çorum'da polis ekiplerince gerçekleştirilen denetimlerde haklarında yakalama kararı bulunan 7 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Çorum İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 16-23 Ocak tarihleri arasında yapılan 108 denetim çerçevesinde, 21 kahvehane, 19 kafe, 22 çay ocağı, 16 oyun salonu ve 17 otopark kontrol edildi. Toplam 3 bin 518 kişinin ise kimlik sorgusu yapıldı. Denetimlerde hakkında yakalama kararı bulunan 7 şahıs yakalandı. Ayrıca yapılan aramalarda 4 adet ateşli silah, 12 adet tabanca fişeği, 14 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi.

Trafik denetimlerinde ise bin 831 araç kontrol edildi. Kural ihlali yaptığı tespit edilen 2 araç sürücüsüne idari para cezası kesildi.

Muhabir: İhlas Haber Ajansı