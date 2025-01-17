Edinilen bilgiye göre, Çorum İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı birimler tarafından 10-17 Ocak tarihleri arasında, il merkezinde, 94 denetim gerçekleştirildi. Denetimler çerçevesinde 36 kafe, 27 çap ocağı, 11 oyun salonu ve12 otopark kontrol edildi. 4 bin 393 şahsın sorgulandığı denetimlerde aranan 5 şahıs yakalandı. Denetimler çerçevesinde yapılan aramalarda, 13 adet ateşli silah, 3 adet kesici-delici alet, 8 adet şarjör, 96 adet fişek, 37 adet sentetik ecza maddesi, 8,4 gram metamfetamin, 12,59 gram esrar, 41,17 gram bonzai, 7,7 gram uyuşturucu madde içerikli tütün ele geçirildi

Denetimler çerçevesinde 2 bin 739 araç kontrol edildi.

Editör: İHA AJANS