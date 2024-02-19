Çorum il merkezinde asayiş ve güvenliğin sağlanması amacıyla, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı birimlerce 12-19 Şubat 2024 tarihleri arasında yürütülen görevler kapsamında; haklarında çeşitli mahkemelerce yakalama kararı bulunan ve kayıp olduklarına dair müracaatta bulunulan şahıslara yönelik yapılan araştırmalar ve çalışmalar neticesinde çeşitli mahkemelerce haklarında yakalama kararı bulunan 21 şahıs yakalandı.

Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada ayrıca ilimizde haklarında kayıp olduklarına dair müracaatta bulunan 5 kadın, 2 erkek şahıstan 4 kadın, 2 erkek şahıs ekipler tarafından bulunurken, 1 kadın şahsın aranmasına devam ettiği bildirildi.

Editör: UĞUR GÖRKEM