Çorum İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin il merkezinde gerçekleştirdiği asayiş uygulamalarında, haklarında yakalama kararı bulunan 13 kişi yakalanarak adli makamlara teslim edildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte kamu düzeni ve güvenliğini sağlamak amacıyla yürüttükleri çalışmalara devam ediyor. Gerçekleştirilen uygulamalar kapsamında, haklarında çeşitli mahkemelerce yakalama kararı bulunan şahıslara yönelik operasyonlar düzenlendi. Yapılan araştırmalar neticesinde, aralarında dolandırıcılık ve hırsızlık gibi suçlardan arananların da bulunduğu toplam 13 kişi yakalandı. Gözaltına alınan şahıslar, emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.

Ekipler asayiş çalışmalarının yanı sıra kayıp şahıslara yönelik de titiz bir çalışma yürüttü. Aileleri tarafından kayıp başvurusu yapılan 2'si kadın, 1'i erkek olmak üzere toplam 3 kişi bulunarak gerekli işlemler başlatıldı.

Ekiplerin, kayıp olarak aranan bir diğer erkek şahsı bulma çalışmalarının ise sürdüğü bildirildi.

Muhabir: NURDAN AKBAŞ