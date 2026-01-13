Ulukavak Mahallesi Damat Şükrü 3. Sokak’ta bulunan 5 katlı binadan dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine adrese polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Olay yerine ulaşan ekipler, binanın giriş katında yaşayan Esra Ç. (45)’nin soba yakmaya çalıştığı sırada yoğun duman oluştuğunu belirledi. Apartmana dolan duman, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla tahliye edildi.
Panik yaşayan apartman sakinleri, Esra Ç.’nin engelli ve kimsesiz olduğunu, dairesinin karton ve kağıtlarla dolu bulunduğunu ifade etti. Binada doğalgaz sistemi bulunmasına rağmen soba yakılmaya çalışılmasının endişeye neden olduğunu belirten vatandaşlar, yetkililerden yardım talep etti.

Organize Sanayi'de yangın
Organize Sanayi'de yangın
İçeriği Görüntüle

A92Aac9A 308C 41Cf 8100 975D8E3A46990D2A8A92 7B9A 4386 Acaa Ca877107F647

Muhabir: TUGAY GÖKTÜRK