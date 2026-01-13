Ulukavak Mahallesi Damat Şükrü 3. Sokak’ta bulunan 5 katlı binadan dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine adrese polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine ulaşan ekipler, binanın giriş katında yaşayan Esra Ç. (45)’nin soba yakmaya çalıştığı sırada yoğun duman oluştuğunu belirledi. Apartmana dolan duman, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla tahliye edildi.

Panik yaşayan apartman sakinleri, Esra Ç.’nin engelli ve kimsesiz olduğunu, dairesinin karton ve kağıtlarla dolu bulunduğunu ifade etti. Binada doğalgaz sistemi bulunmasına rağmen soba yakılmaya çalışılmasının endişeye neden olduğunu belirten vatandaşlar, yetkililerden yardım talep etti.

Muhabir: TUGAY GÖKTÜRK