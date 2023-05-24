Çorum Web TV’den canlı olarak yayınlanan konsere AK Parti Çorum Milletvekili Yusuf Ahlatcı, MHP Çorum Milletvekili Vahit Kayrıcı, Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, AK Parti İl Başkanı Murat Günay, MHP İl Başkanı Agah Karapıçak, BBP İl Başkanı Şakir Yıldırım, Çorum FK Başkanı Oğuzhan Yalçın da katıldı.

“Ali Ayşe’yi Seviyor”, “Kurtlar Sofrası”, “Yalnız Değilsin” gibi eserleri dillere pelesenk olan usta sanatçı Ali Kınık, hayranlarına unutulmaz anlar yaşattı. Salonu hınca hınç dolduran vatandaşlar konser boyunca ay yıldızlı al bayraklarla şarkılara eşlik etti.

KINIK’TAN CUMHUR İTTİFAKI’NA DESTEK

Sevilen şarkılarını seslendiren Ali Kınık, konserde yaptığı konuşmada “Güçlü Türkiye yolunda hep beraber yürüyeceğiz” diyerek Cumhur İttifakı’na ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a desteğini açıkladı. Ali Kınık konuşmasında; “Gayri milli, sözde sanatçılar ve siyasetçilere karşı milliyetçi bir kardeşiniz olarak tarafım bu milletin öz çocuklarının yanıdır, Cumhur ittifakı tarafında şerefle ve onurla mücadele ediyoruz. 28 Mayıs’ta yapılacak Cumhurbaşkanı seçiminde Recep Tayyip Erdoğan’ı yeniden o makamda göreceğiz inşallah” görüşüne yer verdi.

KAYRICI: “SANDIKLARA SAHİP ÇIKMALIYIZ”

MHP Çorum Milletvekili Vahit Kayrıcı da konserde Cumhur ittifakına destek istedi. Milletvekili Kayrıcı “14 Mayıs’ta gösterilen direncin daha fazlasını 28 Mayıs’ta yapılacak Cumhurbaşkanı seçiminde de göstermek mecburiyetindeyiz. Ülkemizin geleceği Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın çok güçlü olarak seçilmesine bağlı. Sandıklara sahip çıkın, o sandıkları bir daha patlatalım.” diye konuştu.

AHLATCI: “CUMHUR MECLİS’TE BAŞKOMUTANINI BEKLİYOR”

AK Parti Çorum Milletvekili Yusuf Ahlatcı da “28 Mayıs’ta sırtını terör örgütlerine dayayanlar değil biz kazanacağız. 28 Mayıs’ta bu milletin Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ı sevdiğini göstereceğiz inşallah. Cumhur mecliste yerini aldı başkomutanını bekliyor, Cumhur mecliste yerini aldı Recep Tayyip Erdoğan’ı bekliyor.” dedi.

Yapılan konuşmaların ardından protokol üyeleri tarafından sanatçıya çiçek ve hediye takdimi yapıldı.