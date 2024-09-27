Tüketici hakkının korunması ve haksız rekabetin önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdüren Zabıta Müdürlüğü ekipleri marketlere yönelik denetimlerini de aralıksız sürdürüyor. 
Denetimlerde son kullanma tarihi geçmiş ürünlerin raflarda bulunup bulunmadığı, ürünlerin saklama koşulları, hijyen standartları ve fiyat etiketleri incelendi. 
23 markette yapılan denetimlerde kasa-reyon fiyat farklılığı, raflarda son tüketim tarihi geçmiş ve ambalajı bozulmuş ürün bulunan 9 işyerine toplamda 53 bin 300 TL cezai işlem uygulandı.

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Editör: HABER MERKEZİ