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Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, DSİ'nin tarımda modern sulamayı yaygınlaştırmak, toplulaştırma çalışmalarıyla tarım arazilerinden en yüksek faydayı sağlamak, musluklara sağlıklı ve içilebilir su ulaştırmak ve yerleşim yerleri ile tarım arazilerini taşkın risklerine karşı korumak için tüm gücüyle çalıştığı, sürdürülebilir su yönetimi anlayışıyla da suyun her damlasına sahip çıkıldığı belirtildi.

Kızlaryolu Barajı için geri sayımın başladığı aktarılan açıklamada, projeden yüzde 88,25 fiziki gerçekleşme oranının aşıldığı aktarıldı.

Açıklamada, değerlendirmesine yer verilen DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, “Baraj gövdesi inşaatında 1104,10 metre kotuna gelinmiş olup, kret kotumuz 1104,50 metredir. Bir yandan gövde inşaatı devam ederken, enjeksiyon imalatları da devam etmektedir. 1018 metre kotunda bulunan alt galeri ve T1 ve T2 tünellerinde bulunan 119 enjeksiyon kuyusundan imalatı tamamlanmıştır. Verilen 36 ek kuyunun 34’ü tamamlanmış olup, toplamda 153 perde enjeksiyon kuyusu imalatı tamamlanmıştır” ifadesi kullanıldı.

Barajın temelden yüksekliğinin 91,5 metre olarak projelendirildiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:“Kızlaryolu Barajı 114,82 hektometreküp depolama hacmine sahip olacak, 114,82 hektometreküp depolaması ile toplam 143 bin 860 dekar tarım arazisinin sulanması sağlanacaktır. Çankırı’da 58 bin 660 dekar, Çorum’da 60 bin 645 dekar ve Kastamonu’da ise 24 bin 555 dekar araziye can suyu verecek. Ayrıca, 15 GWh/yıl enerji (5 MW kurulu güç) ile enerji faydası bulunmaktadır. 22 bin kişiye istihdam alanı oluşturacak projede, milli ekonomiye 360 milyon lira katkı sağlanacak projenin 2023 yılı sonu itibari ile tamamlanması hedeflenmektedir.”