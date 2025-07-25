Gelişen ve genişleyen yapısı ile Çorum’da nüfus ve gelir düzeyinin artması sonucu noter işlerine duyulan ihtiyaç doğrultusunda, aksaklıklar yaşanmaması için 5. Noterlik Ulukavak Mahallesi Selçuk 1. Cadde No 14/B (Çevreyolu Bulvarı PTT Baş Müdürlüğü 50 metre altında) vatandaşlara hizmet vermeye başladı.

5.Noterin hizmete girmesiyle birlikte Çorum’da noter işlemleri artık altı ayrı noktada hızlı be beklemeksizin yapılabilecek.

Çorum 5. Noter'i Namık Özdemir, "5. Noterliğin faaliye geçmesi ile birlikte özellikle büyük mahallelerdeki Noter ihtiyacı paylaşılarak iş yükü hafiflemiş oldu" diyerek, ilk nobetci noterlik hizmetini 26 Temmuz Cumartesi günü vereceklerini kaydetti.

Özdemir, vatandaşların navigasyon kullanarak Noter hizmet binasına kolayca ulaşabileceklerini belirtti.