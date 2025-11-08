Bahçelievler Mahallesi Madeniş 4. Sokak’ta devriye görevi yapan trafik ekipleri, durumundan şüphelendikleri 19 ADR 313 plakalı minibüsü durdurdu.

Yapılan kontrolde sürücü Volkan T’nin (29) 4,83 promil alkollü olduğu ve daha önce de sürücü belgesine el konulduğu tespit edildi.

Ekipler, Volkan T’ye “ehliyetsiz ve alkollü araç kullanmak” suçlarından toplam 55 bin 347 lira idari para cezası uyguladı. Sürücünün ehliyetine 2 yıl süreyle yeniden el konuldu.

İfade işlemleri için polis merkezine götürülen Volkan T’nin kullandığı minibüs, trafikten men edilerek çekici yardımıyla otoparka çekildi.