Alınan bilgiye göre Ulukavak Mahallesi Akşemseddin Caddesi ile Çiftlik Caddesi kesişiminde bulunan inşaatta bekçilik yapan İsmail A.(44), 4. katta temizlik yaptığı esnada dengesini kaybederek yere düştü.

Bekçinin düştüğünü görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak ameliyata alındı.

Hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenilen İsmail A. yoğun bakıma alındı.