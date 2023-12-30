İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, terör örgütü DEAŞ'a yönelik 37 ilde eş zamanlı düzenlenen Kahramanlar-38 Operasyonu'nda, 189 zanlının yakalandığını bildirdi.

Yerlikaya'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre, Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanlığı ve İstihbarat Başkanlığı koordinesinde 37 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Çorum’dan da 3 DEAŞ üyesinin yakalandığı operasyonlara ilişkin görüntüleri paylaşan Yerlikaya, şu ifadeleri kullandı:

“Aziz milletimizin bilmesini isterim ki ülkemizin huzuru, birlik ve beraberliği için teröristlerin hiçbirine göz açtırmayacağız. Milletimizin duası, güvenlik güçlerimizin üstün gayretleriyle mücadelemize aralıksız devam edeceğiz. Operasyonları gerçekleştiren kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Yılın 365 günü, 4 mevsim, 12 ay, gece gündüz demeden operasyonlar düzenliyoruz. Terörle mücadelemiz son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar kararlılıkla devam edecek.”