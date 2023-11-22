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Türkiye'deki arkeologlar, Hitit İmparatorluğu'nun antik başkenti Hattuşa'da ortaya çıkarılan antik kil tabletlerin içerdiği daha önce bilinmeyen bir dilin sırlarını çözüyorlar. UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan bu olay yerinde yapılan çalışmalarda, çoğu Hititçe olmak üzere yaklaşık 30 bin benzersiz tabletin bulunduğu ortaya çıktı. Bu tabletlerin içeriğinde, Hitit liderlerinin, tebaalarının dini törenlerini ve geleneklerini kendi yerel dillerinde yazarak kaydetmelerini istediği anlaşıldı.Devam eden kazılar, Hitit İmparatorluğu'nun çok kültürlülüğü ve siyasi istikrarı teşvik etmek için dilin nasıl kullanıldığını gösteriyor. Bronz Çağı kültüründe çok kültürlülüğün önemli bir parçası olan bu uygulama, günümüzde göç ve çok kültürlülük konularının hala önemli olduğu bir dönemde büyük ilgi çekiyor.



Uzmanlar, şimdiye kadar en az beş etnik grubun bu uygulamaya maruz kaldığını belirtirken, son keşfedilen Kalasmaik adlı Orta Doğu dilinin, imparatorluğun kuzeybatısındaki Kalasma bölgesinde yaşayan bir halk tarafından konuşulmuş olabileceğini düşünüyorlar.

Wurzburg Üniversitesi profesörü Daniel Schwemer, yeni keşfedilen metinlerle ilgili yaptığı açıklamada, "Tunç Çağı Orta Doğu tarihi yalnızca kısmen anlaşılmış durumda ve yeni kil tablet belgelerinin keşfedilmesi bilim insanlarının bilgilerimizi önemli ölçüde arttırmasına yardımcı oluyor" dedi.