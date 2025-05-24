Çorum İl Emniyet Müdürlüğü, 16-23 Mayıs 2025 tarihleri arasında il merkezinde gerçekleştirilen asayiş uygulamalarına ilişkin verileri paylaştı. Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından yapılan denetimler kapsamında çok sayıda iş yeri ve umuma açık alan denetlendi.

Polis ekipleri tarafından 103 farklı noktada yapılan uygulamalarda, 26 kahvehane/kıraathane, 23 kafe, 24 çay ocağı, 10 oyun salonu ve 13 otopark denetlendi. Denetimler sırasında 4 bin 233 kişinin GBT sorgulaması yapıldı. Çeşitli suçlardan aranan 6 şahıs yakalandı.

Operasyonlar sırasında 1 adet ateşli silah, 2 kesici-delici alet, 1 şarjör, 27 fişek, 14 sentetik ecza maddesi, 0.65 gram metamfetamin, 12.81 gram bonzai ve 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı (payp) ele geçirildi.

Trafik denetimlerinde ise 2 bin 514 araç kontrol edilerek, kurallara uymayan 22 araca toplam 252 bin 59 lira idari para cezası uygulandı.

Editör: İHA AJANS