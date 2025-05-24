AK Parti, trafik güvenliğini artırmak ve uygulamadaki aksaklıkları gidermek amacıyla Karayolları Trafik Kanunu'nda önemli değişiklikler öngören 36 maddelik yasa teklifini TBMM Başkanlığı'na sundu.

Hazırlanan teklifle, trafik kurallarına uymayan sürücülere rekor düzeyde idari para cezaları getirilirken, ehliyetlere 5 yıla kadar el konulması ve bu sürücülerin sıfırdan ehliyet alma zorunluluğu gibi caydırıcı yaptırımlar hedefleniyor.

İşte madde madde yeni trafik cezaları...

Tescil Belgesi olmadan trafiğe araç çıkarmanın cezası: 46 bin TL

Hurdaya çıkarılmış araçların karayolunda sürülmesinin cezası: 46 bin TL

Yönetmelikte belirtilen nitelik veya ölçülere aykırı plaka takan, öngörülen sayıda plaka takmayanlara: 4 bin TL

Tescil plakasının farklı okunmasına veya okunamamasına neden olacak şekilde plakasında değişiklik yapan sürücülere 140 bin TL idari para cezası verilir ve araç otuz gün süre ile trafikten menedilir. Bir yıl içinde iki kez tekrarı halinde 280 bin TL para cezası.

Tescilli ancak plakasız kullanan sürücüye 46 bin TL. Sürücü belgeleri otuz gün süreyle geri alınır ve araç otuz gün süre ile trafikten men edilir. Bir yıl içinde iki kez tekrarı halinde 140 bin TL para cezası.

Başka bir araca tescilli veya sahte plakayı takan veya kullananlara 140 bin TL idari para cezası uygulanarak sürücü belgeleri otuz gün süreyle geri alınır ve araç otuz gün süre ile trafikten men edilir. Bir yıl içinde iki kez tekrarı halinde 280 bin TL para cezası.

Geçici plaka olmadan araç kullananlara: 46 bin TL

Bir yıl içinde iki kez tekrarı halinde: 140 bin TL Türk lirası para cezası.

Araçlarda, nitelik ve nicelikleri yönetmelikte belirtilen gereçleri bulundurmayanlara: Bin TL

Takograf bulundurmayanlara: 75 bin TL

Taksimetre bulundurmayanlara: 46 bin TL

Taşıtlarda Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca belirlenenler dışındaki takograf, taksimetre ve hız sınırlayıcıların kullanılması: 185 bin TL idari para cezası verilir.

Mevzuata uygun olarak yapıldığı belgelenemeyen teknik değişikliğin çevredekileri rahatsız edecek derecede gürültü çıkaracak özellikte olması durumunda: 9 bin 267 TL

Sürücü belgesi sahibi olmadan motorlu araçları kullananlara: 40 bin TL

Mahkemelerce veya Cumhuriyet savcılıklarınca ya da bu Kanunda belirtilen yetkililerce sürücü belgesi geçici olarak ya da tedbiren geri alındığı halde motorlu aracı kullananlara: 200 bin TL

Trafikte saldırı amacıyla başka bir aracı ısrarla takip etmek veya bu amaçla araçtan inmek: 180 bin TL idari para cezası uygulanır. Sürücü belgeleri altmış gün süreyle geri alınır ve araçları altmış gün süre ile trafikten men edilir. Sürücü belgesi geri alınır. Belgenin iadesi için psiko teknik değerlendirme şartı vardır.

Kırmızı ışık ihlali: 5 bin TL

Bir yıl içinde;

İkinci defa ihlal edilmesi halinde sürücüler: 10 bin TL

Üçüncü defa ihlal edilmesi halinde sürücüler: 15 bin TL

Dördüncü defa ihlal edilmesi halinde sürücüler: 20 bin TL

Beşinci defa ihlal edilmesi halinde sürücüler: 30 bin TL

Altıncı defa ihlal edilmesi halinde sürücüler: 80 bin TL

Alkollü araç kullanma: 25 bin TL

Bir yıl içinde birinci tekrarında: 50 bin TL

İkinci tekrarında: 150 bin TL idari para cezası

Uyuşturucu veya uyarıcı madde aldığı tespit edilen sürücülere: 150 bin TL

Uyuşturucu veya alkol maddelerin kullanılıp kullanılmadığının tespiti için test yaptırmayan sürücülere: 150 bin TL

Taşıt kullanma sürelerine aykırı olarak taşıt kullanılması: 993 TL

Günlük toplam taşıt kullanma süresinin;

1 saate kadar aşılması: 10 bin TL

Dört saatten on beş saate kadar aşılması: 15 bin TL

On beş saat ve daha fazla aşılması: 20 bin TL

Hız sınırını:

Yüz on–otuz arası aşma: 2 bin 167 TL

Yüzde otuz–elli arası aşma: 4 bin 512 TL

Elliden fazlası aşma: 9 bin 267 TL

Hız sınırını yerleşim yeri içinde;

6–10 km/s aşanlara: 2 bin TL

11–15 km/s aşanlara: 4 bin TL

16–20 km/s aşanlara: 6 bin TL

21–25 km/s aşanlara: 8 bin TL

26–35 km/s aşanlara: 12 bin TL

36–45 km/s aşanlara: 15 bin TL

46–55 km/s aşanlara: 20 bin TL

56–65 km/s aşanlara: 25 bin TL

66 km/s’ten fazla aşanlara: 30 bin TL

Hız sınırını yerleşim yeri dışında;

11–15 km/s aşanlara: 2 bin TL

16–20 km/s aşanlara: 4 bin TL

21–25 km/s aşanlara: 6 bin TL

26–30 km/s aşanlara: 8 bin TL

31–40 km/s aşanlara: 12 bin TL

41–50 km/s aşanlara: 15 bin TL

51–60 km/s aşanlara: 20 bin TL

61–70 km/s aşanlara: 25 bin TL

71 km/s’ten fazla aşanlara: 30 bin TL

(7.), (8.), (9.) numaralı bentleri ihlal edenlerin ayrıca sürücü belgeleri geri alınacak. Psiko-teknik değerlendirmeden sonra belgeleri iade edilecektir.

NOT: Bu madde hükmü 31/12/2025 tarihinde yürürlüğe girecektir.

Geçiş üstünlüğüne sahip (Ambulans vb.) araçlara yol vermemek: 15 bin TL idari para cezası

Kavşaklarda geçiş hakkı kuralına uymayan sürücülere: 5 bin TL

Motorlu bisiklet ve motosiklet cinsi araçların, izin alınarak yapılan gösteriler dışında tek tekerlek üzerinde, sele üzerine yatarak, sele üzerinde ayağa kalkarak, kendi etrafında döndürülerek, tekerleği kaydırılarak, sürüş güvenliğini olumsuz yönde etkileyecek benzeri akrobatik hareketler yapmak: 46 bin TL idari para cezası

Herhangi bir zorunluluk olmaksızın, karayollarında dönüş kuralları dışında bilerek ve isteyerek aracın el freninin çekilmesi suretiyle veya başka yöntemlerle aracın ani olarak yönünün değiştirilmesi veya kendi etrafında döndürülmesi: 140 bin TL

Sürücü belgeleri altmış gün süreyle geri alınır. Psiko-teknik değerlendirmeden geçerler.

İzin alınmadan yapılan yarış ve koşuları düzenleyen ilgililer hakkında: 4 bin 512 TL

Yarış yapan motorlu araç sürücülerine: 46 bin TL idari para cezası uygulanır ve sürücü belgeleri iki yıl süreyle geri alınır. Belgenin iadesi için Psiko-teknik değerlendirmeden geçerler.

Zorunluluk olmadığı halde geçiş üstünlüğü hakkını kullanan sürücülere: 46 bin TL idari para cezası uygulanır.

Araçlarda Kanun ve yönetmelikte belirtilen şartlara uymayan ses, müzik, görüntü ve haberleşme cihazları ile sürücünün izleme ve kullanma sahası içinde kalan görüntü cihazlarını bulundurmak veya kullanmak 21 bin TL idari para cezası.

Seyir hâlinde cep telefonu kullanma 2 bin 167 TL. Bir yıl içinde birinci tekrarda 5 bin TL. 2 veya daha fazla tekrarda 20 bin TL idari para cezası ve sürücü belgeleri 30 süreyle geri alınır.

Emniyet Kemeri Kullanmama 993 TL. 2 bin 500 TL idari para cezası bir yıl içinde dört ve üzeri tekrarda sürücü belgesi otuz gün süreyle geri alınır.

Kask takmayan motosiklet sürücü ve yolcusuna 993 TL. 2 bin 500 TL bir yıl içinde birinci tekrarda 5 bin TL daha fazla tekrarda 10 bin TL idari para cezası.

Okul servislerine taşınan çocukların kemer takmaması sebebiyle taşıt sürücüsüne 5 bin TL idari para cezası

Maddi hasarlı, ölümlü veya yaralanmalı trafik kazalarında, zabıtanın iznini almadan zaruret dışında olay yerinden ayrılanlara 4 bin 512 TL - 46 bin TL idari para cezası.

Motorlu bisikletler trafik sigortası kapsamına alınmamaktadır.

Çalışma ruhsatı almadan çalışan ticari araçlara 46 bin 392 TL - 140 bin TL.

Alınan ruhsatta belirtilen faaliyet dışında çalışanlara 18 bin 677 TL - 46 bin TL.

Alınan ruhsatta belirtilen çalışma bölgesi dışında çalışanlara 9 bin 267 TL - 20 bin TL idari para cezası verilir.

Karayolları Trafik Kanununun idari yaptırıma bağlayarak yasakladığı bir eylemi basın, yayın, internet, sosyal ve dijital medya veya diğer elektronik cihazlar yoluyla paylaşarak trafik kural ihlali yapmaya özendiren görüntüleri alenen yayan ve övenlere 25 bin TL idari para cezası verilir.