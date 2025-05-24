NE OLMUŞTU?

İçişleri Bakanlığı, 21 MAyıs'ta Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu'nun görevinden alınarak bakanlık emrine alındığını duyurdu.

Tekbıyıkoğlu'ndan boşalan koltuğa Vali Yardımcısı Ertuğrul Aslan vekâleten atandı.

Tekbıyıkoğlu Ağustos 2023'ten beri valilik görevindeydi.

Tunceli Belediye Başkanı Cevdet Konak'ın Kasım 2024'te görevden alınmasının ardından belediyeye kayyum olarak atanmıştı.

İddialara göre göre Tekbıyıkoğlu, 17 Mayıs'ta şehirde PKK üyeleri Ali Haydar Kaytan ve Rıza Altun'u anmak için yapılacak bir toplantıya Ankara'nın talimatıyla izin vermek zorunda kalınca görev değişimi istedi.