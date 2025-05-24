Çorum Belediyesi ile Afşin Belediyesi anlamlı bir kardeşlik konserine imza atıyor.

Afşin Kültür Sanat Derneği Türk Halk Müziği Korosu bugün ilimizde düzenlenecek olan konserde sahne alacak. Çorum ve Afşin Belediyesi işbirliğinde düzenlenen konser bugün saat 20.00’da Bedesten Meydanı’nda yapılacak. “Afşin-Çorum Kardeşlik Konseri” ismiyle düzenlenen konserde ayrıca Türk Halk Müziği’nin usta ismi Aşık Mahzuni Şerif de anılacak.

Koronun Aşık Mahzuni Şerif’in unutulmaz eserlerini Çorum halkı için seslendireceğini dile getiren Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın yaptığı açıklamada: “Anadolu’nun sesi, halkın yüreği olan büyük ozan Aşık Mahzuni Şerif’i rahmet ve özlemle anıyoruz. Onun türküleriyle büyüyen kuşaklar olarak, kültürel değerlerimize sahip çıkmayı sürdüreceğiz. Afşin-Çorum kardeşliğini pekiştiren bu anlamlı konserimize tüm halkımızı bekliyoruz” dedi.

Editör: Haber Merkezi