Çorum Valiliği, Orman İşletme Müdürlüğü’nün 2023 yılı faaliyetlerini kamuoyuyla paylaştı.

Yapılan açıklamaya göre, 2023 yılı içerisinde 5 km yeni yol yapımı, 2 km traktör yolu yapımı, 400 km orman yolu tamir bakımı, 15 km yangın emniyet yolu bakımı, 3 km yangın kulesi yolu bakım çalışmaları yapıldı.



Ayrıca, toplam 76,2 hektar alanda doğal gençleştirme, 2 hektar alanda suni gençleştirme, 3.292 hektar alanda sıklık bakımı çalışması, 203,7 hektar alanda gençlik bakımı, 1.467 hektar alanda rehabilitasyon, 280 hektar alanda ağaçlandırma bakımı, bin hektar alanda erozyon sel kontrolü bakımı, 100 hektar alanda rehabilitasyon bakımı çalışması olmak üzere silvikültürel ve ağaçlandırma faaliyetleri kapsamında çalışmalar da yapıldı.

2023 yılı Çekerek Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi kapsamında Alaca-Akçaköy’de 186 hektar alanda Üzümlük Erozyon Kontrol Projesi uygulaması ihale edilerek tamamlanırken, Çorum Orman İşletme Müdürlüğü tarafından 2023 yılında toplamda kurumlara ve vatandaşlara 86.905 adet bedelsiz fidan dağıtımı yapıldı.



Öte yandan ORKÖY programı çerçevesinde 14 kişiye süt sığırcılığı olmak üzere hibe ve kredi programı gerçekleştirilirken, 4 adet karınca transplantasyonu yapılmak suretiyle orman zararlıları ile biyolojik mücadele çalışmaları yapıldı.