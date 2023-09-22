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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Ağustos ayı motorlu taşıt istatistiklerini açıkladı.

Türkiye’de Ağustos ayında 235 bin 317 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı.

Bölge illerden Samsun’da trafiğe kayıtlı araç sayısı Ağustos ayı sonu itibarıyla 441.435 olurken, Tokat’ta 212.561, Çorum’da 193.430, Amasya’da 138.526 oldu.

Ağustos ayında trafiğe kaydı yapılan taşıtların %46,5'ini motosiklet, %38,1'ini otomobil, %10,2'sini kamyonet, %2,9'unu traktör, %1,5'ini kamyon, %0,5'ini minibüs, %0,2'sini otobüs ve %0,1'ini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.