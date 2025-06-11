Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Samsun Bölge Müdürlüğü 2024 yılı "kütüphane istatistikleri"ni açıkladı.

Buna göre, 19 halk kütüphanesi bulunan Çorum’da kütüphanelerden yararlanan kişi sayısının 364 bin 332, kütüphaneye kayıtlı üye sayısının 85 bin 730, ödünç verilen materyal sayısının 119 bin 943, kitap sayısının ise 397.004 olduğu açıklandı.

Öte yandan komşu illerden Samsun'da 20, Tokat'ta 14, Amasya’da ise 8 halk kütüphanesinin bulunduğu belirtilirken, ülke genelinde kütüphane sayısının 44 bin 829 olduğu belirtildi.

Editör: SELDA FINDIK