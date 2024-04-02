Çorum il merkezinde asayiş ve güvenliğin sağlanması amacıyla, Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı birimlerce yürütülen görevler kapsamında haklarında çeşitli mahkemelerce yakalama kararı bulunan ve kayıp olduklarına dair müracaatta bulunulan şahıslara yönelik şok uygulamalar yapıldı.

25 Mart-1 Nisan 2024 tarihleri arasında; haklarında çeşitli mahkemelerce yakalama kararı bulunan 1 yağma, 1 dolandırıcılık ve 1 cinsel suçlar olmak üzere toplamda 17 şahıs yakalanırken, haklarında kayıp olduklarına dair müracaatta bulunulan 1 kadın ve 2 erkek şahıstan 1 kadın ve 1 erkek olmak üzere 2 kişi bulunarak ailelerine teslim edildi. 1 kayıp şahsın aranmasına ise devam ediliyor.

Editör: UĞUR GÖRKEM