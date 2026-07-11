Çorum’da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında düzenlenecek anma etkinliklerinin programı belli oldu. 10-16 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilecek etkinliklerde, şehitler anılacak, milli birlik ve beraberlik vurgusu ön plana çıkarılacak.

Etkinlikler kapsamında Kadeş Barış Meydanı’nda “İrade Bizim Zafer Bizim” temalı anma sergisi açılacak, gençlerin katılımıyla 15 Temmuz Demokrasi Koşusu düzenlenecek. Ayrıca şehit kabirleri ziyaret edilerek dualar edilecek, yarışmalar ve çeşitli sosyal etkinlikler gerçekleştirilecek.

15 Temmuz günü ise program yoğun şekilde devam edecek. Sabah saatlerinde Çorum Şehitliği’nde anma programı düzenlenecek, gün boyunca şehit aileleri ve gaziler ziyaret edilecek. Kadeş Barış Meydanı’nda kan bağışı kampanyası ve bilgilendirme stantları kurulacak.

Akşam saatlerinde ise Ulucami önünden başlayarak Kadeş Barış Meydanı’nda sona erecek “Demokrasi Yürüyüşü” gerçekleştirilecek. Ardından sancak koşusu ve geniş katılımlı anma programı düzenlenecek.

Anma programında saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Kur’an-ı Kerim tilaveti yapılacak, protokol konuşmaları gerçekleştirilecek. Programda ayrıca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın konuşmaları dinlenecek, konserler, mehteran gösterisi ve halk oyunları sahnelenecek.

Etkinlikler, 16 Temmuz gecesi tüm camilerde sela okunması ve düzenlenecek söyleşi programıyla sona erecek.

Muhabir: KEMAL YOLYAPAR