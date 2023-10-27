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Bu kapsamda asayiş birimleri tarafından mahallelerde yapılan yok uygulamalara yönelik çalışmalarda geçen hafta Bin 452 kişinin GBT sorgusunun yapıldığı belirtildi.

İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı birimlerce 18-25 Ekim 2023 tarihleri arasında il merkezindeki yürütülen görevler kapsamında yapılan şok uygulamalar ve şüphe üzerine yapılan araştırmalar neticesinde 1 aranan şahsın yakalandığı, 5 adet ateşli silah, (3 ruhsatsız tabanca, 2 tüfek), 3 adet kesici ve delici alet ile 5 adet sentetik ecza maddesi, 24 adet tabanca mermisi, 14 adet av tüfeği fişeği ele geçirildiği vurgulandı.

Halkın huzur ve güvenliğine yönelik çalışmaların süreceği dile getirilen açıklamada 243 aracın da kontrolünün yapılarak kusurlara yönelik gerekli cezai işlemlerin uygulandığı bildirildi.