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Çorum Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Başkanı Ferhat Arıcı, beraberinde yönetim kurulu üyesi Mehmet Akif Akyol ile birlikte Ankara'da Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve Çorum milletvekillerini ziyaret etti.

AK Parti Çorum Milletvekilleri Yusuf Ahlatcı ve Oğuzhan Kaya, MHP Çorum Milletvekili Vahit Kayrıcı ve CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız'ı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde ziyaret eden ASKF Başkanı Ferhat Arıcı, ilk kez görüştükleri Vahit Kayrıcı'ya milletvekili seçilmesinden dolayı hayırlı olsun deyip başarı dileklerinde bulundu.

Arıcı, AK Parti Çorum Milletvekili Yusuf Ahlatcı ile birlikte Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ı da ziyaret etti. Ahlatcı ve Arıcı, Bakan Bak'ı ziyarette Çorum'un sporla ilgili taleplerini iletirken, Çorum'u spor kenti haline getirme yolunda yapacakları çalışmalarla ilgili bilgi verdiler. Bakan Bak'la Çorum'a yapılacak yatırımların da görüşüldüğü ziyaretin gayet verimli geçtiği ve Çorum için müjde niteliği taşıyan yatırımların önümüzdeki günlerde kamuoyuna açıklanacağı belirtildi.

