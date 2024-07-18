Prof.Dr. Mustafa Ertürk, gazeteci Mehmet Yolyapar ve iş insanı Ahmet Namlı, dün Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Çetin Başaranhıncal’ı da ziyaret ederek, Antalya’da düzenlenecek YÖREX 2024 konusunda görüş alışverişinde bulundular.

Çorum’un tanıtımı ve ticari bakımdan yeni açılımlar sağlanması konusunda üzerlerine düşeni yapmaya özen gösterdiklerini belirten Çetin Başaranhıncal, bunu yaparken, Çorum’a yakışır şekilde organize olmak gerektiğini, Antalya için de bu doğrultuda katkı vermeye çalışacaklarını söyledi.

Editör: KEMAL YOLYAPAR