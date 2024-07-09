Meteoroloji Genel Müdürlüğü yarın (10 Temmuz) Artvin, Çankırı, Çorum, Erzurum, Giresun, Kars, Kastamonu, Ordu, Sinop, Sivas, Tokat, Yozgat, Bayburt, Bartın, Ardahan ve Karabük için sarı kodlu kuvvetli yağış uyarısında bulundu.

Meteorolojiden yapılan açıklamada vatandaşlardan, kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar ve yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarasında bulunuldu.